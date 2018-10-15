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Güney’de yasa dışı kesilen hayvanlar tespit edildi

Güney Lefkoşa’ya bağlı Latsia’daki bir kasabın Dali’deki çiftliğine baskın yapan Rum polisinin, Rum Veteriner Dairesi’nin sahte mührünü taşıyan 21 adet kesimlik kuzu tespit ettiği haber verildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:04
Güney’de yasa dışı kesilen hayvanlar tespit edildi

Politis gazetesi manşetten yayımladığı haberinde, polisin araştırmaları sonucunda 65 yaşındaki zanlının kasap dükkânında ve evinde de Veteriner Dairesi’nin sahte mührünü taşıyan 12 kesimlik kuzu daha ele geçirildiğini, öte yandan polis tarafından tutuklanan kasabın, iki büyük süpermarketin tedarikçisi olduğunu kaydetti.

65 yaşındaki şahsın kuzuları çiftliğinde yasa dışı bir şekilde kestiğini, ardından da bunlara Veteriner Dairesi’nin sahte mühürlerini yerleştirdiğini kaydeden gazete, Rum polisinin kuzuların menşeini araştırmakta olduğunu, öte yandan 65 yaşındaki kasabın çiftliğinin Kuzey Kıbrıs’la sınırı olduğunu ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Güney LefkoşaDaliçiftlikYasa Dışı KesimHaberPolis
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