Güney’de yeni ek tedbirler: Halka 23.30’dan sokağa çıkmama “tavsiyesi”

Kıbrıs’ın güneyinde artan koroanavirüs vakalarına karşı ek tedbirler almak adına, Rum Başkanlık Sarayı’nda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.

Kıbrıs Postası’nın, Rum haber kaynaklarından edindiği bilgilere göre; en çok vakanın görüldüğü Limasol’da “ufak çapta sokağa çıkma yasağı” ilan edildi.

Buna göre; Limasol’daki barlar ve restoranlar saat 22.30’da kapanacak.

Aynı zamanda, halka saat 23.30’dan sonra “sokağa çıkmamaları yönünde tavsiyede bulunulduğu” ifade ediliyor.

Alınan diğer ek tedbirler arasında ise; futbol maçlarının taraftarsız bir şekilde oynanması, düğün, vaftiz toplantılarının yasaklanması ve sinema ile tiyatroların yüzde 50 kapasite ile çalışması yönünde kararlar bulunuyor.

RUM SAĞLIK BAKANI: “SOKAĞA ÇIKMAMA TAVSİYESİ GÖRMEZDEN GELİNİRSE, DAHA SERT ÖNLEMLER ALINABİLİR”

Öte yandan Cyprus Mail gazetesinde yer alan haberde ise Rum Sağlık Bakanı Ioannou’nun, 23.30’dan itibaren sokağa çıkmama tavsiyesi kararını yetkililerin izleyeceğini, halkın bu kararı görmezden gelmesi halinde daha sert önlemler alınabileceğini belirttiğini yazdı.

KIBRIS POSTASI