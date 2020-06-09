Güneyde yeni vaka yok

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 422 Covid-19 testi yapıldı ve bu testlerden herhangi bir pozitif vaka çıkmadı.

Pozitif vaka sayısının 970 olduğu Kıbrıs'ın güneyinde bugüne kadar 130 bin 634 test Covid-19 testi yapıldı.