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Güneyde yeni vaka yok

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 422 Covid-19 testi yapıldı ve bu testlerden herhangi bir pozitif vaka çıkmadı.

09 Haziran 2020 Salı 18:07
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Güneyde yeni vaka yok

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 422 Covid-19 testi yapıldı ve bu testlerden herhangi bir pozitif vaka çıkmadı.

Pozitif vaka sayısının 970 olduğu Kıbrıs'ın güneyinde bugüne kadar 130 bin 634 test Covid-19 testi yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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