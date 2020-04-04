Güney’deki klinikler, 3 binden fazla kişiyi inceledi

Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, adadaki halk sağlığı kliniklerinin 19 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında toplam 3 bin 241 şüpheli semptomu incelediğini duyurdu.

Güneyde bulunan Halk Sağlığı Klinikleri ortalama 20 günlük sürede 3 bin 241 koronavirüs şüphelisini inceledi. Durumu ve semptomlar değerlendiren kliniklerde muayenelerin randevuyla gerçekleştiği bildirilirken, klinikte görevli doktorların, gerekli görmesi halinde koronavirüs için test edilmek üzere bir örnek aldığı belirtildi.

Hafif semptomları olan hastalardan test sonucunu beklerken kendilerini izole etmeleri talep edildiği belirtilen açıklamada, daha ciddi vakaların ise kliniklerde yatılı olarak bekletildiği kaydedildi.