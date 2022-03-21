Güney’deki Malını Talep Eden Kıbrıslı Türk Sayısı 100’e Ulaştı

Fileleftheros, “100 Kıbrıslı Türk Devasa Alanlar Talep Ediyor… Kıbrıs Mahkemelerinde Kaybediyorlar ve Avrupa Mahkemesine Başvurmaya Hazırlanıyorlar” başlıklı haberinde, bu davalardan bazılarının, üzerine göçmen konutları da inşa edilmiş devasa alanlarla ilgili olduğunu belirtti.

Gazete, “Kıbrıs Türk Malları Yönetimi Dairesi”nin eski müdürü tarafından yapılan incelemeye dayanarak, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere ait 901 bin 129 metrekarelik alan üzerine kurulan 32 sitede 2 bin 932 konut/apartman inşa edildiğini, bu sitelerin 10’unun Baf’ta, 7’sinin Larnaka’da, 8’inin Limasol’da ve 7’sinin Lefkoşa’nın Rum kesiminde olduğunu yazdı.

Kıbrıslı Türklerin, içerisine site inşa edilmiş mallarını talep ettiklerinde sitelerde yaşayan Rumların büyük sorunlar yaşadığına işaret edilen haberde, Mormenekşe köyündeki bir örnekte Kıbrıslı Türk mal sahibinin, malının kendisine 1974’teki durumunda iade edilmesini istediği, Nisu’da da Rum yönetiminin, kullanıcı durumdaki Rumlara malın Kıbrıslı Türk sahibi ile uzlaşmaları gerektiğini söylediği hatırlatıldı.

Haberde, Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin Rum mahkemelerine Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Yasası’nı bozmak hedefiyle başvurduğu, bunu başarmaları halinde Kıbrıslı Türk mal sahiplerinden dalga dalga iade talebi yağacağı kaydedildi.

Gazete, Rum Yönetiminin, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıslı Türklere, KKTC’deki Rum mallarını dağıtma tezine dayanak, tasarruflarında Rum malı bulundurdukları gerekçesiyle Kıbrıslı Türk mal sahiplerine mallarını iade etmediğini yazdı. Rum yönetimi “olağanüstü hal” olduğu gerekçesiyle Türk mallarının yönetimini, Rum İçişleri Bakanı olan “vasiye” verdi.

Güneydeki mahkemelerin önüne giden en büyük davalardan birinin Kıbrıslı Türk’e ve mirasçıları ile anlaşan (vasi atanan) bir Rum’a ait Baf’taki 1500 dönümlük arazi olduğu hatırlatılan habere göre, içerisinde Baf Havaalanı, Andreas Papandreu Hava Üssü, göçmen konutları da bulunan arazinin iadesi ve 50 milyon Euro tazminat talebi reddedildi. Davanın reddedilmesiyle meselenin bitmediği, davacı Rum’un meseleyi istinafa götürmek, ardından da Avrupa Mahkemesi’ne taşımak niyetinde olduğuna dikkat çekildi.