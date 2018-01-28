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Güney’deki seçime saat 15.00 itibarıyla katılım % 50.9

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, saat 15.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 50.9 olarak açıklandı. 

28 Ocak 2018 Pazar 17:30
Güney’deki seçime saat 15.00 itibarıyla katılım % 50.9
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Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, saat 15.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 50.9 olarak açıklandı. 

Rum haber kaynaklarına göre, 2013 yılında yapılan Başkanlık seçimiyle kıyaslandığında, seçime katılım oranında azalma gözlemleniyor.

657 Kıbrıslı Türk oy verecek

11 bin 683 seçmenin bulunduğu yurt dışındaki vatandaşlar için, aralarında Yunanistan, İngiltere, ABD, İsveç, Fransa, Belçika, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu ülkelerde 38 seçim merkezi kurulacak.

Yurt dışındaki seçim merkezlerinde oy kullanacakların yüzde 90’ı Yunanistan ve İngiltere’de bulunuyor. Yunanistan’da 5 bin 930, İngiltere’de ise 4 bin 117 kişinin oy kullanma hakkı var.

657 Kıbrıslı Türk’ün de oy kullanacağı seçimde KKTC’de yaşayan 283 Kıbrıslı Rum ve Maronit seçmen ise, Lefkoşa’nın Rum kesiminde kurulacak sandıklarda oy verecek.

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