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Güney’deki Türk malları artık göçmen olmayanlara da kiralanacak

Güney’de kalan Kıbrıs Türk malı kuru arazilerin, göçmen olmayan Rumlara da kiralanabilmesine olanak verecek düzenleme yapıldı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:29
Güney’deki Türk malları artık göçmen olmayanlara da kiralanacak

Alithia’nın haberine göre, “hak sahibi çiftçiler” tarafından talep edilmeyen, merkezden uzak bölgelerde bulunan Kıbrıs Türk malı kuru tarımsal araziler, göçmen olmayan kişiler tarafından kiralanabilecek.

Haberde, konunun, milletvekili Haralambos Pittokopitis’in önerisi üzerine Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde görüşüldüğü belirtildi, Pittokopitis’in toplantı sonrasında yaptığı açıklamaya yer verildi.

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Habere göre, Pittokopitis, özellikle Baf’ta, iskan edilmemiş 20, iskân edilmiş olmasına rağmen 19 da ıssızlaşmış ve nüfusu 1974’tekinin de altına düşmüş Kıbrıs Türk köyü bulunduğunu, bu tarımsal arazinin 2004’e kadar çevre köylerde ikamet eden göçmen olmayan Rumlar tarafından kira ödenmeden kullanıldığını anlattı.

Pittokopitis, 2004’teki yasa değişikliğinden sonra uygulamaya son verilmiş olmasına karşın, arazinin hak sahibi olmayan kişiler tarafından, kira sözleşmesi yapılmaksızın kullanılmaya devam ettiğini kaydetti. 

Pittokopitis, Rum İçişleri Bakanlığı ve “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin, Göçmenler Komitesi’ne, bu arazilerin, “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Danışma Konseyi” aracılığıyla göçmen olmayan kişilere de kiralanabileceği bilgisini verdiğini sözlerine ekledi. 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 11:34
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