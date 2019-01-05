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Güney’deki Vicdanî Ret

Alithia KKTC’de önceki gün sonuçlanan bir dava ile gündeme gelen vicdanî ret konusunda Güney’deki durumu irdeledi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:01
Güney’deki Vicdanî Ret

Vicdanî reddin Güney’de tanınan bir hak olduğuna işaret eden gazeteye göre, öngörülen prosedür temelinde vicdanî retçi olarak tanınanlar, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO)  vicdanî retçi olmayanlarla eşit sürede alternatif askerlik veya sosyal hizmet yapmakla mükellef.

Dini veya ideolojik gerekçe göstererek askerlik yapmayı reddedenler 2011 RMMO yasası ile hukuki açıdan vicdanî retçi sayılıyor ancak ihdas edilen yasaya göre, bu kişilerin yaşam tarzlarının, gerekçe gösterdikleri dini ve ideolojik gerekçeleri karşılaması gerekiyor. 

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Silah veya av tüfeği taşıma ruhsatı sahibi olanlar veya atış, av veya benzer spor müsabakalarına katılanlar, ateşli silah kullanmaktan hüküm giyenler veya haklarındaki mahkeme devam edenler ile askerlik görevi yapmalarını engelleyen vicdani inançlar geliştirdikten sonra yerli veya yabancı bir orduda görev yapanlar hukuken vicdanî retçi olarak tanınmıyor.

Vicdanî retçi olarak tanınan mükellefler askerliklerini, diğer mükellefler ile eşit sürede ve  RMMO birlik ve birimleri içerisinde, silah kullanma veya silah kullanma eğitimi dışındaki alternatif görevler  veya  Rum Savunma Bakanı’nın kararıyla belirlenen kamu birimlerinde görevlerle yerine getiriyor.

Kamuda ilgili birimlerin, vicdanî retçileri  için yapılan başvuru sayısını karşılayacak boş kadrosu olmaması halinde, kamu hizmetinin verileceği birimleri Rum Bakanlar Kurulu belirliyor. Askerlik görevini alternatif kamu hizmeti yaparak yerine getiren vicdanî retçiler, seferilik hizmetlerini de aynı şekilde alternatif kamu hizmeti yaparak yerine getiriyor.  

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Anahtar Kelimeler:
KKTCGüney KıbrısVicdani RetHaber
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