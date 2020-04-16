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Güney’den 2 bin adet Klorokin ve koruyucu ekipmanların bugün teslim edileceği açıklandı

Kıbrıs'ın güneyinden gönderilen 'koruyucu giysi ile klorokin ilaçları' bugün Metehan Sınır Kapısı'nda Kıbrıslı Türk yetkililere teslim edilecek.

16 Nisan 2020 Perşembe 12:29
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Güney’den 2 bin adet Klorokin ve koruyucu ekipmanların bugün teslim edileceği açıklandı

Sağlıkla ilgili İki Toplumu Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum eş Başkanı Leonidas Filaktou, bugün Metehan Sınır Kapısı’ndan “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” Kıbrıs’ın kuzeyinde koruyucu giysi ile klorokin ilacı verileceğini söyledi.

“Kıbrıs Haber Ajansı’na” açıklamada bulunan Filaktou, Kıbrıs Türk tarafının talebi üzerine Kıbrıs Rum hükümetinin Kıbrıs Türk tarafında toplam iki bin klorokin hap ile koruyucu giysi vereceğini belirtti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Cumartesi günü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile adadaki Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri görüştü.

Bunun sonucunda Anastasiadis’in, Akıncı’nın ilaç ve koruyucu giysi talebine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Sağlıkla ilgili İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin üyeleri arasında günlük temasta bulunduklarını; adadaki Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri görüştüklerini ifade ederek “ilaçlar talebi dâhil tıbbi konular gibi Kıbrıslı Türklerin günlük taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz ve mümkün olduğunca karşılıyoruz” dedi.

Kıbrıs Rum Nevroloji ve Genetik Enstitüsü İcra Müdürü (CEO’su) olan Filaktou, Enstitünün Koronavirüs hastalarının temaslarının araştırılması ve diğer programlarının uygulanması için yoğun çalışmalarda bulunduğunu belirtti.

Filaktou, “Size örnek vermeyim; Çarşamba günü toplam bin 200 Koronavirüs testi yaptık; Kıbrıs Nevroloji ve Genetik Enstitüsü bu güne kadar 13 binden fazla test yaptı” dedi.

Filaktou, büyük sayıda testler yapılmasını ve Covid-19 virüslü hastaların sayısında azalma kaydedilmesini “olumlu bir gelişme” olarak niteledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKlorokinKoruyucu Ekipman
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karpaz tilkisi 2020-04-16 13:10:24

Bertan nerdesin 1 şey veriyorlar bizim tarafa çabuk git incele.üstüne patlasınlar neysa

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Misafir Avatar
wow 2020-04-16 14:35:25 @karpaz tilkisi

Karpaz ın PKK lısı meydanı boş buldun havluyorsun.

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Fatih erdem 2020-04-16 13:11:10

Yazıklar olsun size

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tikotako 2020-04-16 13:29:24

bu gereksiz rumlar birşey veriyorsa kesin birşey alacaktır..iyi control verdiklerini virus olmasın..

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:) 2020-04-16 14:27:50

YETİŞTİRİN GENNERİ AKINCIYA

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ada 2020-04-16 14:33:36

Bu malzemeleri metehan kapısında kim alacaksa covid-19 dan ölsün.

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