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Güneyden 'Elektrik Şebekesi Bir Oldu' iddiası

20 Nisan 2019 Cumartesi 13:25
Güneyden 'Elektrik Şebekesi Bir Oldu' iddiası
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KKTC ile Güney Kıbrıs elektrik şebekelerinin artık tamamen birbirilerine bağlandığı, bu yönde ikinci aşama çalışmaların Mart ayı sonunda tamamlandığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Elektrik Birleşti – Elektrik Şebekesi Bir Oldu – Özgür Bölgelerin ve İşgal Bölgelerinin Elektrik Ağı Tam Birleşme Sonrasında Artık Tek Şebeke Gibi Çalışıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, KKTC ile Güney Kıbrıs’ın elektrik şebekelerinin artık tamamen birleştiğini belirtti.

Gazete, şebekelerin birleştirilmesi çalışmalarının ikinci kısmının Mart ayı sonunda tamamlandığını belirterek herhangi bir arıza veya ihtiyaç halinde artık yedi gün 24 saat bağlı şebekelerin kullanılabileceğini yazdı.

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Herhangi bir arıza veya ihtiyaç halinde karşılıklı elektrik alış verişinin, ara bölgeden herhangi birinin şalterleri açıp kapatmasına ihtiyaç duyulmadan otomatik şekilde gerçekleşeceğini vurgulayan gazete, alınan veya verilen elektrik miktarını ise bağlantı noktalarında yer alan elektrik sayaçları tarafından ölçüleceğini belirtti.

Birleşmiş elektrik şebekesinin ilk büyük sınavını, geçtiğimiz Salı günü, Larnaka’daki Vasiliko Elektrik Santralinde yaşanan arıza sonucunda Güney Kıbrıs’ta elektriklerin kesilmesi olayında başarıyla verdiğini vurgulayan gazete, söz konusu arızanın sistemi otomatik olarak çalıştırarak KKTC’den Güney Kıbrıs’a 100 megavat elektrik verilmesini sağladığını yazdı.

Gazete, söz konusu arıza sırasında alınan elektriğin Güney Kıbrıs’ın yüzde 50’sinin ihtiyacını karşıladığını, bu yüzden de KKTC’de de elektriklerin gittiğini vurguladı.

Haberde, elektrik şebekelerinin birleştirilmesinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında varılan uzlaşı ve teknik komitelerin sürekli temasları sonrasında gerçekleştiği de ifade edildi.

Gazete, karşılıklı elektrik alış verişlerinde tarafların birbirlerine herhangi bir ödeme yapmayacaklarını, sadece mevcut sayaçlar yoluyla elektrik eşitlemesi olacağını da iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik şebekesiGüney KıbrısHaberGündemKıbrıs
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