Güney’den Erdoğan’ın asker açıklamasına tepki

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Kıbrıs’taki asker sayısını azaltmayacağını, artıracağını söylemesine Rum siyasi partilerden tepki geldi.

Siyasi partiler tepkilerini yazılı açıklama yaparak ortaya koyarken; gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün Azerbaycan ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamayı okurlarına, yine kendi sözlerini başlık yaparak aktardı.

Fileleftheros’a göre, EDEK, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan aleyhine bir “genişleme politikası uyguladığını” öne sürerek, bununla mücadele etmek için “ortak milli çizgi belirlemelerinin şart olduğu” görüşünü ortaya koydu.

EDEK, ortak milli çizginin dayanması gerektiğini savunduğu üç ana ayağı şöyle sıraladı: “a) AB ve BM’de somut eylemlerde bulunulacak siyasi düzey, b) enerji programının tamamlanması, doğal gazın doğru değerlendirilmesi ve bölge ülkeleriyle üçlü işbirliklerinin daha da geliştirilmesiyle enerji düzeyi, c) Ortak Savunma Sahası Doktrini’nin yeniden aktifleştirilmesi ve Kıbrıs’taki Yunan askerî varlığının gerek sayısal gerek modern silah sistemleri düzeyinde artırılması ile askeri düzey.”

Vatandaşlar İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını “Kıbrıs’a karşı yeni tehdit” olarak nitelediği açıklamasında, Rum tarafının “şimdi yapmak zorunda olduklarına” dair görüşlerini şöyle sıraladı:

“a) Artık Milli Güvenlik Konseyi’ni kuralım, b) Yunanistan ile işbirliği ve ortak stratejik planlarımızı yapısal temelde güçlendirelim, c) Kıbrıs’ın jeostratejik konumunu, rekabet üstünlüğümüzü ve altyapılarımızı güvenlik meselemizi de kapsayacak stratejik ittifaklar kurmak için kullanalım d) Çözüm şeklini, sorunun ağırlık merkezini kaydırarak bölgemizin güvenlik ve istikrarı meselesiyle bağlantılı kılalım e) Kıbrıs sorunu ve Türk hedeflerinin gidişatını değerlendirmek için TümEtnik Konferans düzenlensin. Sahip olduğumuz seçenekler incelensin, milli stratejik hedefler ve bunların stratejik uygulaması belirlensin.”

Dayanışma Hareketi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i Kıbrıs sorununu, Rum siyasi güçleriyle en küçük bir istişarede bile bulunmadan tek başına yönetmeyi sürdürmekle suçladığı açıklamasında, Erdoğan’ın Kıbrıs sorunundaki tezlerini ve soruna yaklaşım şeklini açık ve net ortaya koyarken, bunun Anastasiadis’i ve Rum siyasi partileri kaygılandırmamasının vahim olduğu görüşünü vurguladı.

Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği, Erdoğan’ın açıklamasının “hayal dünyasında yaşayanlara cevap olması gerektiği” görüşünü ortaya koydu ve “Başkan Anastasiadis’e herhangi bir çözüm uğruna güvenlik-askerler-garantiler konusunda taviz vermesi için baskı yapanlar, Türklerin tamamen kışkırtıcı tezlerini önlerinde bulsunlar” dedi.

ELAM da Erdoğan’ın sözlerini “kışkırtıcı” diye niteledi.