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Güneyden turizm için hızlı adım

Güney Kıbrıs, Avrupa’da aşılanmanın başlaması ile birlikte 2021 turizm sektörü için çok ciddi bir adım atarak açıklama yaptı.

17 Aralık 2020 Perşembe 15:02
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Güneyden turizm için hızlı adım

Güney Kıbrıs, Avrupa’da aşılanmanın başlaması ile birlikte 2021 turizm sektörü için çok ciddi bir adım atarak açıklama yaptı. Güney Kıbrıs 1 Mart 2021 tarihinden itibaren COVID-19 aşısı olmuş herkesi PCR testi olmadan ülkeye kabul edeceğini açıklmadı.

Dünya basınında ciddi bir yankı uyandıran bu haber ile Güney Kıbrıs Avrupa’da PCR’sız tursit kabul edecek ilk ülke oldu. Covid-19 nedeniyle dibe vuran turizm sektörünü 2021 yılından itibaren kalkındırmayı planlayan Güney yönetimi bu karar ile turizme can vermeyi planlıyor. Aşılanmış herkesin ülkeye alınacağı kaydedilen haberlerde, Güney Kıbrıs’ın bu uygulamada başarılı olmasının dünya için bir örnek olabileceği ifade ediliyor.

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