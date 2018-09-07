Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93540
ALTIN
248.275
DOLAR
6.4206
STERLİN
8.3460
EURO
7.4558
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Güney’e Cihatçı Terörist Korkusu…

Güney Kıbrıs’a son dönemde ulaşan bazı düzensiz göçmenlerin terör örgütleriyle bağlantılı olabileceğini gösteren bulgulara ulaşıldığı haber verildi.

07 Eylül 2018 Cuma 14:22
Güney’e Cihatçı Terörist Korkusu…

Politis “Cihatçı Endişesi… Cep Telefonlarında Fotoğraflar Bulundu” başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberinde bulguların, Lefkoşa’ya bağlı “Kokkinotrimithia”daki (Koçinotrimitya) barınma merkezinde yapılan rutin kontroller sırasında ortaya çıktığını yazdı.
Habere göre bu barınma merkezinde kalan bazı kişilerin cep telefonlarında, ellerinde silah, tabanca gibi şeylerle çekilmiş fotoğraflarına rastlandı, IŞİD üniforması giyen bir şahsın net şekilde göründüğü bir fotoğraf da saptandı.
Haberi iç sayfasında “Cihatçılar (da) mı Geldi?.. Göçmenlerin Cep Telefonlarında Makamları Endişelendiren Fotoğraflar Bulundu” başlığıyla detaylandıran gazete, ele geçen bulguların, Rum güvenlik makamlarını ve ilgili birimleri kaygılandırdığına dikkat çekti. 
Edindiği bilgilere dayanarak cep telefonlarında, “yakın zamanda Güney Kıbrıs’a gitmiş kişilerin bir-iki düzensiz göçmenin ellerinde silah ve tabancalarla poz verdiği, hatta bir tanesinde cihatçı (IŞİD) üniforması net şekilde görülen fotoğraflar bulunduğunu yazan ve elde ettiği iki fotoğrafı okurlarıyla paylaşan gazete, ele geçirilen bütün fotoğrafların incelemeye alındığını yazdı.
Son zamanlarda gerek teknelerle Güney’e giden, gerek barikatlarda bulunan kişilerin büyük çoğunluğunun Suriye’nin Dara bölgesinden olduğu bilgisine ulaştığına dikkat çeken gazete, Golan Tepelerine yakın konumdaki Dara’da geleneksel olarak aşırı radikal Suriyeliler bulunduğunu ve Esad güçleri tarafından alındığı 2018 Temmuzuna kadar, IŞİD ile doğrudan bağlantısı olmasa da bu tür İslami/Selefî örgütlerin eylem alanı olduğunu hatırlattı.
Gazete, İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Çalışma bakanları ile İstihbarat Teşkilatı (KİP) başkanının katılımıyla önceki gün Rum Başkanlık Sarayı’nda önceki gün gerçekleşen toplantıda, cep telefonlarında bulunan bu fotoğraflar ve Suriye’deki rejim karşıtı örgütler konusunun masaya yatırıldığını belirtti. 
Habere göre Rum makamları, Güney’e bu tür (muhtemel terör bağlantılı) düzensiz göçmen akışının örgütlü olabileceğinden kaygı duyuyor.
NİKOLAU: “TÜRKİYE SORUMLULUK ALSIN”
Aynı gazete Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun dün BM Mülteciler Yüksek Komiseri Katja Johanna Saha Savarimuthu ile görüşerek Rum yönetiminin, Güney Kıbrıs’a göçmen/mülteci akışının son aylarda artmasından duyduğu kaygıyı ilettiğini bildirdi.
Güney Kıbrıs’ın bu konuda yükümlülüğünü yerine getirmekte olduğunu ancak son dönemde artan mülteci akınının, Rum nüfusuna oranla çok yüksek düzeylere ulaştığını söyleyen Nikolau, “Bir ada olarak Kıbrıs mülteci destinasyonu haline gelemez. Bütün veriler göçmenlerin büyük bölümünün Türkiye üzerinden geldiğini gösteriyor. Bu ülke AB’den mülteciler meselesini yönetmek için ekonomik yardım da alıyor, Türkiye bu konuda sorumluluk üstlenmeli” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCihatçı Terörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta Ağustos Ayı Enflasyon Oranı Yüzde 2,5 Olarak Açıklandı
Güney Kıbrıs’ta Ağustos Ayı Enflasyon Oranı Yüzde 2,5 Olarak Açıklandı
Lefkoşa’da Patlayıcı Bulundu
Lefkoşa’da Patlayıcı Bulundu
Pavlopulos: Kısıtlı egemenliği öngören çözüme hayır
Pavlopulos: Kısıtlı egemenliği öngören çözüme hayır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim