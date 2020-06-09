Güney’e ilk uçak İsrail'den

Kıbrıs’ın güneyine Koronavirüs salgını sonrasın ilk uçak bugün Larnaka’ya inecek.
Söz konusu uçağın İsrail’den geleceği belirtildi.
Uçağın 10.30 civarında Larnaka’ya inmesi bekleniyor.
Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos da gelen yolcuları karşılamak için Larnaka Havaalanı’nda hazır bulunuyor.
Güney Kıbrıs’a gelecek kişilerin test sonucu çıkana kadar 3 günlük karantinaya gireceği belirtildi.
9-19 Haziran tarihleri arasında sadece Yunanistan, Malta, Bulgaristan, Norveç, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Danimarka, Almanya, Slovakya, Litvanya, İsviçre, Polonya ve Romanya, Hırvatistan'dan gelenlere izin verilecek.
KIBRIS POSTASI