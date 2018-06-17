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Hacidimitriu: "Çalışmalar Kıbrıs'ın kültürel mirasıyla ilgili"

Hacıdimitriu, Anastasiadis ile görüşmelerinin ve bunun öncesinde Rum Eski Eserler Dairesi’nin bağlı olduğu Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Rum Dışişleri Bakanı’yla yaptıkları görüşmelerin kendilerine daha etkili çalışmaları için yollar açtığını ifade etti. 

17 Haziran 2018 Pazar 14:11
Hacidimitriu: "Çalışmalar Kıbrıs'ın kültürel mirasıyla ilgili"

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Rum Eş Başkanı Takis Hacidimitriu, Politis gazetesine verdiği söyleşide, komitenin iki toplumun komitesi ve çalışmalarının da Kıbrıs’ın kültürel mirasıyla ilgili olduğunu söyledi. 

Hacıdimitriu, söyleşide yeni kitabından da söz etti. 

Politis gazetesine göre Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Rum Eş Başkanı Takis Hacidimitriu, Kültürel Miras Komitesi’nin çalışmalarının, Kıbrıs’ın kültürel mirasıyla ilgili olduğunu belirtti. 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirdiği görüşmeden de söz eden Hacıdimitriu, Komite’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desteğine sahip olduğunu, bunun da kendilerine, olası sorunların göğüslenmesinde ve çalışmaların ileriye götürülmesinde kolaylık sağladığını ifade etti. 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in komiteye duyduğu güveni dile getirdiğini ifade eden Hacıdimitiru, komitenin ekonomik açıdan desteklenmesi gibi taleplerinin de ileriye götürüleceğini söyleyebileceğini belirtti. 

Crans Montana sonrasında Kıbrıs sorunundaki durgunluğun komitenin çalışmalarını etkileyip etkilemediği şeklindeki bir soru üzerine Hacıdimitriu, normal olarak çalışmaları sürdürdüklerini, artan bir faaliyet programına sahip olduklarını bu nedenden dolayı da Anastasiadis’ten, söz verdiği, teknik yardım talebinde bulunduklarını ifade etti. 

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Hacıdimitriu, Anastasiadis ile görüşmelerinin ve bunun öncesinde Rum Eski Eserler Dairesi’nin bağlı olduğu Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Rum Dışişleri Bakanı’yla yaptıkları görüşmelerin kendilerine daha etkili çalışmaları için yollar açtığını ifade etti. 

Komite’nin gerektiği gibi çalışması için gerekli araçların sağlanıp sağlanmadığı, komite olarak ofise sahip olunup olunmadığı şeklindeki bir soru üzerine Hacıdimitriu, komitenin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin değil, iki toplumun komitesi olduğunu, “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı tarafından değil” -Kıbrıs Rum toplumu lideri ve Kıbrıs Türk lideri tarafından belirlenen- komite olduklarına dikkati çekti. 
Hacıdimitriu, komite içerisinde, Kıbrıslı Türk meslektaşlarıyla herhangi bir sorun olmaksızın işbirliğinde bulunduklarını ifade etti. 

Kilisenin işbirliği içerisinde olup olmadığı ve Kıbrıslı Türk makamlarının da sorulması üzerine Hacıdimitriu, herhangi bir engelle karşılaşmadıklarını, kiliseden söz ederken de her hiyerarşiyi ayrı ayrı kast ettiklerini belirtti. 

Hacıdimitiru, bunun, kiliselerin ve manastırların restorasyon ve kurtarılmasında herhangi bir soruna sahip olmadıklarının, sonuçlardan ve zaman itibarıyla kanıtlandığını söyledi. 

EVKAF’ın da bugüne kadar büyük yardımının olduğunu söyleyen Hacıdimitiru, EVKAF ile temas halinde olduklarını, Ramazan sonrasında da, sırada hangi çalışmanın bulunduğunu ve nasıl ilerleme sağlanacağını görmek amacıyla EVKAF ile bir araya geleceklerini ifade etti. 

Komitenin, çalışmalarından en önemlisinin ne olduğuna ilişkin bir soru üzerine Hacıdimitriu, bunun, bir anneye çocuklarının sorulması gibi olduğunu söylerken, her açılışa gittiğinde söz konusu çalışmanın bir öncekinden daha iyi olduğunu söylediklerini belirtti. 

Hacıdimitiru, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nın özel mesajlı bir eser olduğunu, arkeolojik değeri o kadar büyük olmayan bir çalışma olabileceğini ancak önemli duygusal ve alabildiğine sembolik değere sahip olduğunu ifade etti. 

Gelişim halindeki çalışmalar konusunda Hacıdimitriu, 19 Haziran’da Gazimağusa'da Akkule/Kara Kapısı (Ravelin) teslim edilmesini planladıklarını belirtirken,planlanan çalışmaları Karpaz’daki “Ay.Filon” kilisesi, “Afanya’”daki( Gaziköy) Ayios Artemios kilisesi, “Aşşa” (Paşaköy) Panayias kilisesi ve “Kithrea” (Değirmenlik) Ay.Androniku kilisesi şeklinde de sıraladı.
Hacıdimitriu söyleşisinde kısa bir süre önce yayımlanan “Kıbrıs 1950-1959, İrredantizmin Sonu” isimli kitabından da söz etti.

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