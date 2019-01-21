Hacitofi, 4 Freski Ulaştırma Bakanı’na Teslim Ediyor

Fileleftheros, KKTC’deki bazı kilise ve manastırlardan sökülerek yurtdışına çıkarıldığı öne sürülen fresklerin, önce Kanadalı bir koleksiyonerin, ardından da (2014’te) Lahey’de yaşamakta olan Tasula Hacitofi isimli Rum kadının eline geçtiğini yazdı.

e göre4 parça freski ya Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Rum Başkanlık Sarayı’nda veya Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e Lahey’deki Rum Büyükelçiliği’nde teslim etme şartı koştu ancak Rum Yönetimi kabul etmedi. Freskler bugün Lahey’deki büyükelçilikte, Rum Eski Eserler Dairesi’nin bağlı bulunduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadi tarafından teslim alınacak.

Gazete Rum Eski Eserler Dairesi’nin geçen kasım ayında Hacitofi’ye mektup göndererek, freskleri tasarrufunda bulundurmasının suç olduğunu ve derhal Lahey’deki Rum Büyükelçiliği’ne teslim etmesini istediğine işaret etti.

Haberde Tasula Hacitofi’nin “Walk Of Truth” örgütünün kurucusu da olduğu ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu I. Hrisostomos döneminde de bazı kilise eserlerinin Güney Kıbrıs’a iadesinde işbirliği yaptığı belirtildi.