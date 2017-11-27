Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

"Hangi zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor?"

Anastasiadis, “Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün kalıcı ve fonksiyonel olması, en önemlisi de Türkiye’nin kontrolü ve esaretine son vermesi gerektiği” görüşünü yineledi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 12:11
"Hangi zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor?"
banner10

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Rum tarafının zihniyet değiştirmesi gerektiği şeklindeki sözlerine yanıt vermeyi, dün yaptığı yeni bir açıklamayla sürdürdü.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa bulunacak “alelade bir çözümü kabul etmeyeceklerini” söylediğini ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “zihniyet değişikliği” sözlerine yeniden yanıt verdiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, “hedefinin,  Kıbrıslı Rumların taleplerine, endişelerine ve değerlerine yanıt veren bir çözüm olduğunu, alelade bir çözümü kabul etmeyeceklerini” ifade etti.

Anastasiadis sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Henüz önceki gün, Sn. Akıncı, bir çözüm bulunabilmesi için, Kıbrıslı Türklerin endişelerini anlamamız, en önemlisi de zihniyet değişikliği yapmamızı gerektiğini söyledi. Samimiyetle soruyorum, hangi zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor? İşgal altındaki topraklarımızı mı unutalım? İnsan haklarını, AB’nin tüm vatandaşları için öngördüklerini, işgal askerinin varlığını, garantörlük ve müdahale haklarına sahip olan Türkiye’yi mi unutalım? Dünyanın hiçbir devletinde olmayan unsurları veya maddeleri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasası veya dönüşmüş devlet altında kabul etmemiz gerektiği için mi davranış ya da zihniyet değiştirmeliyiz?”.

Kendilerinin çözüm istediğini ve bunu da Crans - Montana’da ispatladıklarını iddia eden Anastasiadis, “Cesaretle öneriler sunduğumuzda, çağdışı kalmış garantilerin, müdahale haklarının ve işgal ordusunun varlığının son bulması yeterliydi” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, “Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün kalıcı ve fonksiyonel olması, en önemlisi de Türkiye’nin kontrolü ve esaretine son vermesi gerektiği” görüşünü yineledi.

banner22
Son Güncelleme: 27.11.2017 12:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor
RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyuyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyuyor
Kiprianu: “Çözüme ulaşılması için tutarlı olunması gerek”
Kiprianu: “Çözüme ulaşılması için tutarlı olunması gerek”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim