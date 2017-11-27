Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Rum tarafının zihniyet değiştirmesi gerektiği şeklindeki sözlerine yanıt vermeyi, dün yaptığı yeni bir açıklamayla sürdürdü.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün düzenlenen bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa bulunacak “alelade bir çözümü kabul etmeyeceklerini” söylediğini ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “zihniyet değişikliği” sözlerine yeniden yanıt verdiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, “hedefinin, Kıbrıslı Rumların taleplerine, endişelerine ve değerlerine yanıt veren bir çözüm olduğunu, alelade bir çözümü kabul etmeyeceklerini” ifade etti.

Anastasiadis sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Henüz önceki gün, Sn. Akıncı, bir çözüm bulunabilmesi için, Kıbrıslı Türklerin endişelerini anlamamız, en önemlisi de zihniyet değişikliği yapmamızı gerektiğini söyledi. Samimiyetle soruyorum, hangi zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor? İşgal altındaki topraklarımızı mı unutalım? İnsan haklarını, AB’nin tüm vatandaşları için öngördüklerini, işgal askerinin varlığını, garantörlük ve müdahale haklarına sahip olan Türkiye’yi mi unutalım? Dünyanın hiçbir devletinde olmayan unsurları veya maddeleri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasası veya dönüşmüş devlet altında kabul etmemiz gerektiği için mi davranış ya da zihniyet değiştirmeliyiz?”.

Kendilerinin çözüm istediğini ve bunu da Crans - Montana’da ispatladıklarını iddia eden Anastasiadis, “Cesaretle öneriler sunduğumuzda, çağdışı kalmış garantilerin, müdahale haklarının ve işgal ordusunun varlığının son bulması yeterliydi” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, “Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün kalıcı ve fonksiyonel olması, en önemlisi de Türkiye’nin kontrolü ve esaretine son vermesi gerektiği” görüşünü yineledi.