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Hastane bahçesinde iskelet haline gelmiş insan cesedi bulundu

Limasol Genel Hastanesi’ne ait arazide dün sabah çürümüş ve artık iskelet haline gelmiş bir insan cesedi bulundu.

14 Ekim 2022 Cuma 12:13
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Hastane bahçesinde iskelet haline gelmiş insan cesedi bulundu



Limasol Genel Hastanesi’ne ait arazide dün sabah çürümüş ve artık iskelet haline gelmiş bir insan cesedi bulundu.

Alihtia ve diğer gazetelere göre, temizlik ekiplerinin çalışması sırasında insan kalıntısı bulunması üzerine polis olay yerini kordona aldı.

Çok uzun zamandır orada olduğu ve çürüdüğü ve artık iskelet haline geldiği anlaşılan ceset üzerinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada cesedin kimliği ve cinsiyeti hakkında veriye ulaşılamadı.

Limasol polisi kayıp kişiler listesini taramaya başladı, kişinin ölüm sebebi ve cinsiyeti gibi bilgilere ulaşılması için bugün otopsi yapılması bekleniyor.

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