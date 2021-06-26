Hastaneye Yatanların Çoğu 40 Yaş Altında ve Aşısız Kişiler

Alithia gazetesinin “Önümüzdeki Günlerde de Üç Haneli Vaka Sayısı” başlıklı haberine göre, Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Moleküler Viroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petros Karayannis’in, Güney Kıbrıs’taki üç haneli vaka sayısının önümüzdeki günlerde de süreceğini, aynı zamanda hastaneye yatışlarda da artış olacağını söylediğini iletti.

Şu anki vakaların yüzde 30’unun bu yaş grubunda olmasından ötürü 16 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanması gerektiğini dile getiren Karayannis, testleri pozitif çıkan kişilerin, temasta bulundukları kişileri söylemesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Son günlerde ortaya çıkan vakaların, muhtemelen Hint mutasyonundan kaynaklandığını da dile getiren Karayannis, üç haneli vaka sayısının hızlı bir şekilde kontrol altına alınabileceğini ve bu kişilerin temaslılarının tespit edilip, izole edilmelerinin yeterli olduğunu ifade etti.

Karayannis, bunun yapılmaması halinde vakaların artacağını ve 200 vaka sayısının aşılabileceğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ta dün 169 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini de kaydeden gazete, pozitiflik oranının yüzde 0.40 olduğunu, hastanede tedavi gören 41 kişinin 17’sinin durumunun ise ciddi olduğunu belirtti.

Bulaş zincirlerinden büyük endişe duyulduğunu da kaydeden gazete, vakaların son günlerde özellikle yoğun sosyal faaliyete sahip gençler arasında artmasının endişeye sebep olduğunu ifade etti.

Çoğu durumda testleri pozitif çıkan vakaların yetkililerle işbirliğinde bulunmayarak, yakın temaslılarını gizlediklerini veya yetkililere eksik bilgiler verdiklerini de yazan gazete, yapılan vaka takibi sonucunda, vakaların yalnızca yüzde 7’sinin tam aşılı olduğu ve vakaların yüzde 45’inin de 18-39 yaş arası kişiler olduğunun tespit edildiğini iletti.

Haberde, Rum kesimindeki Bilimsel Danışma Komitesi’nin şekillenmekte olan epidemiyolojik tabloyu inceleyeceği ve gençlerin aşılanması konusunu da ele alacağı ifade edildi.

HASTANEYE YATANLARIN ÇOĞU 40 YAŞ ALTINDA VE AŞISIZ KİŞİLER

Politis gazetesi de “Hastaneler Dolmaya Başladı” başlıklı haberinde, Rum kesiminde son günlerde korona vakalarında yaşanan artışın, hastanelere yeni hastaların yatmasına neden olduğunu ve bunların çoğunun 40 yaş altında ve aşılanmamış kişiler olduğuna işaret etti.

Rum kesimindeki epidemiyoloji uzmanları ve hükümetin aşılanma için teşvik edici şeyler aradıklarını yazan gazete, rahatlama, önlemlerin gevşetilmesi ve Hint mutasyonunun kendilerini geride bırakan şeylerden bazıları olduğuna işaret etti.

Rum kesiminde, aşılanmanın hızlandırılmaması durumunda, durumun daha da kötüleşmesinin kaçınılamaz olacağına dair bir korku bulunduğu kaydedildi.

GÜNEY KIBRIS, DÜŞÜK AŞILANMA ORANI YÜZÜNDEN İNGİLTERE’NİN TURUNCU LİSTESİNDE

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın düşük aşılanma oranı yüzünden İngiltere’nin turuncu listesinde kaldığını söyledi.

Turizm endüstrisinin tüm paydaşlarını durumun iyileşmesi için faaliyet üstlenmeye ve çabaya katkıda bulunmaya davet eden Karusos, aşılanma oranının artırılması için teşvikler ve caydırıcı önlemlerin incelenmekte olduğunu ifade etti.

Turizmin başlamasının tek yolunun aşılanma olduğunu vurgulayan Karusos, İngiliz makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde, kendilerine esas kriterlerinin popülasyonda aşılananların yüzdesi olduğunun söylendiğini dile getirdi.

Karusos, buna rağmen turizm endüstrisinde ve turistik bölgelerde aşı oranının düşük olduğunu ekledi.