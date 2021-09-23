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Hastasını kandıran jinekolog tutuklandı!

Güney Kıbrıs’ta, 73 yaşındaki hastasına, kendisine rahim alma ameliyatı yaptığını söyleyen ancak daha sonra bu ameliyatı yapmadığı ortaya çıkan 36 yaşındaki jinekoloğun tutuklandığı haber verildi.

23 Eylül 2021 Perşembe 14:19
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Hastasını kandıran jinekolog tutuklandı!

36 yaşındaki jinekoloğun 73 yaşındaki kadın ile Rum Genel Sağlık Sistemini kandırmasının Rum toplumunda karışıklığa neden olduğunu yazan Alithia gazetesi, Limasol Kaza Mahkemesinin söz konusu doktorun iki gün gözaltında kalmasına karar verdiğini yazdı.

Jinekoloğa, 73 yaşındaki hastasına, kendisini bilgilendirdiği üzere rahim alma ameliyatı yapmadığı suçunun atfedildiğini kaydeden gazete, jinekoloğun söz konusu ameliyat için Sağlık Sigortası Kurumundan 3 bin 900 Euro talepte bulunduğunu da belirtti.

Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından, doktorun Sağlık Sigortası Sisteminde, talep ettiği 3 bin 900 Euro’yu bin 620 Euro olarak değiştirdiğini kaydeden gazete, doktorun sistemde ameliyat çeşidini değiştirdiğini de belirtti.

Gazete, ameliyat olduğunu düşünen ancak kandırılan 73 yaşındaki kadının ise, ameliyat olmadığını aylar sonra bir tesadüf sayesinde öğrendiğini ve polise şikayette bulunduğunu ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısJinekolog
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