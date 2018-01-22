Havaalanında kıskıvrak yakalandı

Larnaka Havaalanı’ndan adaya giriş yapmak isteyen iki kadından birinin çantasında, diğer bir kadının da midesinde kokain tespit edildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Larnaka Havaalanı’nda önceki gün 30 ve 31 yaşlarındaki iki kadının adaya giriş yapmasına izin verilmediğini yazdı. Kadınlar, sınır dışı edilmeden önce çantalarında arama yapıldığını belirten gazete, 30 yaşında olanın çantasında yarım kilo kokain tespit edildiğini belirtti.

Hastaneye götürülen kadılardan 31 yaşında olanın da midesinde yarım kilo kokain olduğunun saptandığını kaydeden gazete, her iki kadının da tutuklandığını belirtti.

