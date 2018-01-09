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Havadan ve denizden tatbikat yaptılar

“CYPTIA – 01/18” adlı ortak arama-kurtarma tatbikatı düzenlediği bildirildi...

09 Ocak 2018 Salı 12:24
Havadan ve denizden tatbikat yaptılar
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Güney Kıbrıs ile İtalya’nın dün, Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde, “CYPTIA – 01/18” adlı ortak arama-kurtarma tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, tatbikata Güney Kıbrıs’ın hava-deniz kuvvetleri ile İtalya’nın “ESPERO” adlı fırkateyninin ve Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren helikopterinin katıldığını yazdı.

Habere göre, tatbikatla ilgili açıklamada, tatbikatın, arama-kurtarma ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki faaliyetler sırasında oluşabilecek acil durumlarla ilgili işbirliği yapılmasını kapsadığı kaydedildi.

Gazete, tatbikatın dün sabah saat 09.30’da başladığını ve bugün saat 13.00’a kadar devam edeceğini belirtti.

Haberde, tatbikatın, 20 bin fit yüksekliğe kadar olan bölgeyi, Larnaka Havalimanı ile SAIPEM 12000 sondaj platformu arasında, helikopterlerin uçtuğu bölgeyi, sondaj destek gemilerinin dolaştığı Limasol Limanı ile sondaj yapılacak olan “Kalipso” hedefi arasındaki bölgeyi kapsadığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 09.01.2018 12:39
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