Havuzda boğulan 3,5 yaşındaki çocuğa otopsi yapıldı

Baf’taki bir otelin havuzunda pazar günü boğulan 3,5 yaşındaki Hristina isimli kız çocuğunun, “su içerisinde boğulma” nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum haber kaynakları, ailesiyle birlikte birkaç günlüğüne Baf’taki bir otelde tatil yapmaya giden çocuğun akşam saatlerinde çocuk havuzunda oynamak için annesinden izin aldığı ancak daha sonra yetişkin havuzunda cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

Hristina’nın yetişkin havuzunda yüzden bir başkası tarafından bulunduğu ve önce olay yerinde, akabinde de Baf Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.