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Hayvana İşkence/İhmal Şikâyet/İhbar Hattı

Güney Kıbrıs’ta hayvanlara işkence veya ihmal ile ilgili şikâyet hattı kuruluyor, bu suçlar için kesilen cezalar artırılıyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:09
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Hayvana İşkence/İhmal Şikâyet/İhbar Hattı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Tarım ve Adalet bakanlıkları arasında dün imzalanan protokol ile hayvanlara işkence veya ihmal durumlarının şikâyet/ihbar edilebileceği, yapılan şikâyet/ihbarla ilgili süreç hakkında bilgi alınabilecek bir hat kurulacağını, ayrıca bu suçları işleyenlere verilen cezaların artırılacağını yazdı.
Habere göre, Rum Polisi ile Veteriner Dairesi de kendi aralarında, kurulacak hat üzerinden iletilecek şikâyet/ ihbarların araştırılması yöntemlerini ekiplerinin belirlendiği bir protokol imzalandı. Ayrıca Rum polisinin, bu konuda görev yapacak 26 polis memurunu eğiterek bütün kazalarda oluşturulan ofislerde görevlendirildiği kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHayvanlara Işkence
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