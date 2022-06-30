Helikopterden düşen RMMO askeri hayatını kaybetti

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) mensubu 27 yaşındaki sözleşmeli asker Panayotis Yannios, tatbikat sırasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

Haravgi ve diğer gazeteler, RMMO’nun geçen pazartesi günü Baf açıklarında gerçekleştirilen tatbikatı sırasında helikopterden denize atlayan ve ciddi şekilde yaralanan 27 yaşındaki Panayotis Yannios’un dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini yazdılar.

Olay hakkında hem RMMO, hem de Rum polisinin soruşturması sürüyor.