Helikopterlerin nasıl alındığı araştırılacak

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Polis için alınan Augusta Westland tipi helikopterlerin satın alınma süreciyle ilgili yeni araştırmalar yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in bir şikayet mektubu üzerine helikopterlerin satın alınma süreciyle ilgili dosyayı yeniden açarak araştırmaların sürmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Şikayet mektubunda soruşturma sırasında bazı olayların üstünün kapatılmaya çalışıldığından söz edildiğini aktaran gazete, haberinde, helikopterler alınırken usulsüzlük yapıldığı şüphesi olduğu için araştırma başlatıldığını anımsattı.