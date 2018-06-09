Hellim davasını savunmayı unuttular

Haravgi gazetesi; “Hellimi Savunmayı Unuttular” başlıklı haberinde, Rum Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın, böylece, belki de hellim patentinin tescilinin kendilerine pahalıya mal olabileceği bir gafa imza attığını yazdı.

İngiltere’de görülen hellim ile ilgili davaya Rum Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın iki kez çağrıldığını yazan gazete, bakanlık genel müdürlüğünün dava konusunda uyarı aldığını ve iç yazışma aracılığıyla da temsilci gönderilmesi için talimat verdiğini, ancak bu iç yazışmanın Güney Kıbrıs’ı temsil edecek olan kişiye ulaşmaması nedeniyle İngiltere’deki davanın, Güney Kıbrıs’ın gıyabında görüldüğünü belirtti.

Gazete, söz konusu davanın, Güney Kıbrıs’ın gıyabında görülmesinin, İngiliz Mahkemesi’nin davayı Rum tarafının aleyhine kapatmayı ileriye götürmesi tehlikesini doğurduğunu yazdı.

Gazete, İngiltere Gıda ve Tarım Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın hellimin “menşe ismi korumalı ürün”(POP) olarak patentinin alınması başvurusuna resmi itirazda bulunduğunu, İngiliz peynir üreticilerinin ise; Güney Kıbrıs’ın talebinin AB tarafından onaylandığı sürece “bir felaketten” söz ettiğini anımsattı.