Hellim davasını savunmayı unuttular

Haravgi gazetesi; “Hellimi Savunmayı Unuttular” başlıklı haberinde, Rum Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın, böylece, belki de hellim patentinin tescilinin kendilerine pahalıya mal olabileceği bir gafa imza attığını yazdı.
Gazete, söz konusu davanın, Güney Kıbrıs’ın gıyabında görülmesinin, İngiliz Mahkemesi’nin davayı Rum tarafının aleyhine kapatmayı ileriye götürmesi tehlikesini doğurduğunu yazdı.
Gazete, İngiltere Gıda ve Tarım Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın hellimin “menşe ismi korumalı ürün”(POP) olarak patentinin alınması başvurusuna resmi itirazda bulunduğunu, İngiliz peynir üreticilerinin ise; Güney Kıbrıs’ın talebinin AB tarafından onaylandığı sürece “bir felaketten” söz ettiğini anımsattı.