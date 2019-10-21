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Hellim İçin “BBQLOUMI”ye Karşı Hukuk Savaşı

 Rum Yönetimi hellim konusunda Avrupa Mahkemesi’nde hukuk savaşı veriyor.

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:57
Hellim İçin “BBQLOUMI”ye Karşı Hukuk Savaşı

 Rum Yönetimi hellim konusunda Avrupa Mahkemesi’nde hukuk savaşı veriyor.
Haravgi’nin haberine göre, “M.J. Dairies Food” isimli Bulgar şirketi “BBQLOUMI” marka isminin tescili için 2014’te AB Fikri Mülkiyet Ofisi’na başvurdu. “Halloumi” (hellim)  isimli geleneksel Kıbrıs peynirini koruma kurumu ise (isimlerin) karıştırılma ihtimali olduğu gerekçesiyle temyize başvurdu. AB Fikri Mülkiyet Ofisi  ise Rum tarafının Ofis’in kararına (BBQLOUMI tescili) temyiz başvurusunu reddetti.
Habere göre, hellim ismini koruma kurumu, Rum Hukuk Dairesi’nin yönlendirmesiyle Aralık 2018’de AB mahkemesi kararı aleyhine temyiz başvurusu yaptı. Avrupa Mahkemesi’nin görüş istemesi üzerine Rum Başsavcılığı, iki işaret arasında karışıklık tehlikesi olmadığı yolunda görüş verdi ve Mahkemeye kurum tarafından temyiz başvurusunu reddetme önerisinde bulundu. Böylece bu hukuk savaşı sonuçsuz kaldı. 
Alithia ise “BBQLOUMI HALLOUMI ile Karışır Mı?” başlıklı haberinde Rum yönetiminin, önceki olumsuz kararlara rağmen AB Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulunduğunu ve şu banda sonucunu beklemekte olduğunu yazdı.
Habere göre Ekologlar Çevreciler Hareketi dün bildiri yayımlayarak Rum, mahkeme kararının Bulgar şirketinin, ürününü BBQLOUMI ticari adıyla üretip satmasına olanak tanımakta olduğunu, bu gelişmenin Rum yönetiminin hellimin tescili konusundaki politikasının başarısızlığını ortaya koyduğu görüşünü ortaya koydu. 

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Son Güncelleme: 21.10.2019 15:00
Anahtar Kelimeler:
BboloumıKıbrısHaberSavaşıHukukHellim
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