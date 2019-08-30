Hellim İhracatı İçin Görüşmeler Devam Ediyor

Fileleftheros gazetesi, bu konuda, hellimin “AB kolektif ticari markasının” iptal edilmesi için başvuruda bulunan şirketin, itirazını geri çekmeye ikna edilmesine ağırlık verildiğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’taki temsilcileri tarafından Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) Başkanı’na ilettikleri şekliyle, tüccarların taleplerinin büyük ölçüde yerine getirme konumunda olduğunun da görüldüğünü belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi bu konudaki yanıtını yazılı değil sözlü olarak iletecek.

Gazete aynı haberinde ayrıca hellimin, “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak tescil edilmesine ilişkin olarak Avrupa Konseyi Tarım Konularına ilişkin Komiserin, Eylül ayı içerisinde Güney Kıbrıs’a gelerek tüm konuyu ele alacağını yazdı.