Hellim Konusunda Güney Kıbrıs’ta Açılan Dava, Hellim Dosyasını Etkilemiyor

Fileleftheros gazetesi “Şamarın Ardından Hellimle İlgili Kararın Yeniden Yayımlanması- Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk İnek Besicileri ile Sanayicileri 2014 Yılında Alınan Karar Aleyhindeki Başvuruyu Kazandılar” başlıklı haberinde, İdare Mahkemesi’nin 7 yılın ardından itiraz edenleri haklı bulduğunu ve bakanlığın kararını, itirazları reddeden ilgili danışma komitesinin kötü bileşimiyle alakalı resmi sebeplere bağladığını yazdı.

Gazeteye göre Rum Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı ise açıklamasında, bunun öncesinde Brüksel’in hellimin tescil edilmesine dair kararının bulunduğunu, dolayısıyla ulusal yargı organlarındaki herhangi bir kararın hellim dosyasını etkilediğinin görülmediğini ifade etti.

Gazete, Tarım Bakanlığının bu gelişme üzerine, tüm ilgilileri, hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (POP) olarak tesciliyle ilgili yönetmeliğin uygulanmasının 1 Ekim 2021’den itibaren başlamasına ilişkin prosedürlerin normal şekilde devam ettiği konusunda bilgilendirdiğini de ekledi.

Politis gazetesi ise “Adalete Başvurular- Hellim Dosyası Etkilenmiyor” başlıklı haberinde, Rum İdare Mahkemesi’nin Peynir Üreticileri ile İnek Besicilerinin hellim dosyası aleyhindeki başvurularını kabul etme kararının, hellimin tescil edilmesi konusunda Avrupa Konseyi tarafından “kilitlenen” prosedürü tersine çevirmediğini yazdı.

Haberinde ulusal mahkemelerin Avrupa Konseyi kararlarını tersine çevirmelerinin mümkün olmadığını kaydeden gazete, Avrupa Komisyonu yönetmeliklerinin, direktiflerin aksine, ulusal eylemlere gerek kalmadan, AB resmi gazetesinde yayımlanmalarıyla hayata geçirilebildiklerini kaydetti.

Gazeteye göre, Rum Tarım Bakanlığı ise açıklamasında, ilgili mevzuat temelinde idari işlemlerin yeniden düzenlenmesi ve hatanın düzeltilmesi için gereken tüm faaliyetlerde bulunacağını belirterek, bu gidişata yönelik olarak Hukuk Dairesi’yle istişare içinde olduğunu ifade etti.

Yapılan hatanın yalnızca ulusal süreci etkilediğini yazan gazete, bunun, İdare Mahkemesi’nin bir önceki kararı uyarınca, özerk ve farklı bir süreç teşkil ettiğini ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde ise “Hellim Yeni Hukuki Maceralarda” başlığıyla yer buldu.