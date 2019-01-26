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Hellimin ticari markası kaybedildi

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:45
Hellimin ticari markası kaybedildi

İngiltere’de kayıtlı bir şirketini yargı yoluyla hellim ürününün ticari markasını elde etmesi konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı’nın, İngiltere’deki mahkemenin verdiği bu kararı temyize götürmesi çabasının sonuçsuz kaldığını yazdı. 

İngiliz Mahkemesi’nin, Rum Yönetimi’nin, temyize başvurma hakkını ret ettiğini yazan gazete Rum Yönetimi’nin, dün bu konuda, 22 Ocak’ta alınan karara ilişkin olarak bilgilendirildiğini belirtti. 

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Gazete özlü olarak, İngiliz Mahkemesi’nin, hellim ürünün ticari markasının gerektiğinin aksine İngiltere’de kayıtlı olduğuna ve temyiz için verilen olanağın başarı olasılığının bulunmadığını düşündüğünü yazdı. 

Habere göre, Rum Ticaret Bakanlığı 19 Aralık 2018 tarihinde “High Court of Justice Business and Property Courts” un kararını temyize götürdü. Gazete “High Court of Justice Business and Property Courts’”un ise 28 Kasım 2018 tarihinde, Rum Ticaret Bakanlığı’nın, ticari markanın kaydedilmesinin iptaline ilişkin Intellectual Property Office’”in (UKIPO)’nun kararına yaptığı itiraza ret kararı açıkladığını belirtti.
 
Habere göre, UKIPO’nun kararı,  John & Pascalis Ltd.’in hellimin ticari markasının iptaline ilişkin talebi üzerine yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hellim
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