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Hellimin üçüncü ülkelerde tanıtılmasıyla ilgili program mercek altında

Avrupa Denetleme Kurumu ile Kıbrıs Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı’nın, hellimin üçüncü ülkelerde tanıtılması için 4 milyon Euro’luk Avrupa ödeneğine sahip bir programda bazı usulsüzlükler tespit ettiği haber verildi

21 Mayıs 2019 Salı 12:24
Hellimin üçüncü ülkelerde tanıtılmasıyla ilgili program mercek altında
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Avrupa Denetleme Kurumu ile Kıbrıs Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı’nın, hellimin üçüncü ülkelerde tanıtılması için 4 milyon Euro’luk Avrupa ödeneğine sahip bir programda bazı usulsüzlükler tespit ettiği haber verildi.

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Fileleftheros gazetesi “Avrupa Ödenekleriyle Skandal Kokusu” başlıklı haberinde, hellimin üçüncü ülkelerde tanıtılmasıyla ilgili 4 milyon Euro ödeneğe sahip programın mercek altında olduğunu ve konuyla ilgili iki araştırma yapılmakta olduğunu yazdı.

Yapılan kontrollerde, ilk bakışta bir dizi usulsüzlük tespit edildiğini ve yetkili birimleri daha fazla kontrol yapmaya iten bir de “skandal kokuşu” ortaya çıktığını yazan gazete, yapılan gözlemlerin hem Tarım Ödemeleri Kurumu, hem de Ticaret Bakanlığına gönderildiğini ve konuyla ilgili yorumlarının beklendiğini ekledi.

(TAK)

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Son Güncelleme: 21.05.2019 12:34
Anahtar Kelimeler:
MERCEKGündemHaberKıbrısGüneyHellim
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