Her 10 Kıbrıslı Rum’dan 4’ü Euro’dan “nefret ediyor”

Fileleftheros gazetesi, dün yayımlanan Eurobarometre araştırması sonuçlarına göre Rumların Euro’ya bakış açısının diğer AB vatandaşları kadar olumlu olmadığını yazdı.

Araştırmaya göre, Euro’ya İrlanda’da yüzde 90, Finlandiya’da yüzde 84 ve Malta’da yüzde 79 saptanan olumlu bakışa kıyasla Güney Kıbrıs’ta yaşayanların sadece yüzde 62’si kullandıkları para birimine olumlu değerlendirme yaptı.

Haberde, araştırmaya göre Euro ile ilgili en büyük sorunlardan birinin, değeri küçük olan kuruş paralar (bir veya 2 sent) olduğu ve bunun 5 sente yuvarlanmasının talep edildiği kaydedildi.