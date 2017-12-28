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Her 4 kişiden 1'i yoksullukla karşı karşıya

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Her 4 kişiden 1’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında. Kadınlar daha büyük tehlike altında...

28 Aralık 2017 Perşembe 12:29
Her 4 kişiden 1'i yoksullukla karşı karşıya
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Güney Kıbrıs’ta her 4 kişiden 1’inin yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi Rum İstatistik Dairesi verilerine göre, 2016 yılında nüfusun yüzde 27,7’sinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğunu yazdı. 

2013 yılına kıyasla oranda büyük bir değişiklik olmadığına dikkat çeken gazete, 2013 yılında bahse konu oranın yüzde 27,8 olduğunu aktardı. 

Güney Kıbrıs’ta kadınların, erkeklere oranla daha dezavantajlı bir durumda olduğunu belirten gazete, 2016 yılında yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altına bulunan kadınların oranı 28,7 iken erkeklerde bu oranın yüzde 26,6 olduğunu kaydetti. 

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