Her Yağmurda Göle Dönen Larnaka’ya İki Pompa İstasyonu

Politis’in haberine göre, biri Prodromu bucağı sınırları içerisinde (S9), öteki de Aleksandru Panayuli Caddesi’nde (S8) kurulan pompa istasyonunun tanıtımı dün Larnaka Belediye Başkanı ve Larnaka Kanalizasyon Konseyi Başkanı Andreas Viras tarafından yapıldı.

Viras, saatte 42 bin metreküp gücüyle S9’un, adadaki en güçlü pompa istasyonu olduğunu, bu iki pompa istasyonu yanında şehir içinde yapılmakta olan diğer drenaj çalışmalarının tamamlanmasıyla Larnaka’nın, her yağmur yağdığında birinci sayfa haberi olmaktan kurtulacağını söyledi.

Devreye sokulan iki pompa istasyonunun, önceki yıllarda taşkın yaşanan Kamares (su kemerleri) ve Vergina bölgelerini kapsamadığını da söyleyen Viras, bu bölgeler için yapılacak drenaj projelerinin inceleme aşamasının tamamlandığını söyledi.

Andreas Viras bütün projenin toplam maliyetinin 7 milyon Euro civarında olacağını sözlerine ekledi.