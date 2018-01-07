Herkesin bir fiyatı var şeklinde yanlış izlenim var

Rum Yönetimi Başkan adaylarından Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, adaylıktan çekilmesi için kendisinin satın alınmaya çalışıldığını savundu.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lilikas, adaylıktan çekilmesi için satın alınmaya çalışıldığını ifade etti. Lillikas, bu girişimin de, bazı kişilerin kendisinin kim olduğunu ve satın alınamayacağını bilmediğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Yorgos Lillikas, bu kişilerin ayrıca herkesin bir fiyatı var şeklindeki yanlış izlenime de sahip olduklarını ifade etti.

Lillikas söyleşide daha çok başkanlık seçimlerinden bahsetti.