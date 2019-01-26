Hermes, Larnaka ve Baf havalimanlarına Güneş Parkı kurmayı planlıyor

Hermes şirketi tarafından Larnaka’ya 3 buçuk megavat, Baf’a ise 1.1 megavat kapasiteye sahip iki güneş parkı kurulmasının gündemde olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bunların iki havalimanının bölgeleri içerisine giren arazilere inşa edilmesi planlanan güneş parkları olduğunu yazdı.



Parkların, Larnaka’da havalimanının çitle çevrili alanının içerisine, Baf’ta ise havalimanının yakınındaki bir araziye inşa edileceğini kaydeden gazete, çevre incelemelerinde yer alan verilere göre, Larnaka havalimanı için inşa edilmesi düşünülen güneş parkının, Natura 2000 özel koruma alanı, yani bölgedeki tuz gölleriyle komşu olduğuna dikkati çekti.



Larnaka’daki güneş parkının alanının 70 bin metrekare olacağını ve 3 buçuk megawat kapasiteye sahip toplam 12 bin 950 güneş panelinden oluşacağını kaydeden gazete, üretilen enerjinin, tüketim için Hermes’in mevcut şebekesine verileceğini belirtti.Çalışmaların gerekli izinlerin verilmesinin ardından başlayacağını ve altı ay içerisinde tamamlanmasının tahmin edildiğini yazan gazete, Baf’ta ise 20 bin metrekarelik alan içerisine, içerisinde 4 bin 070 güneş paneli bulunacak olan 1.1 megavat kapasiteye sahip bir park inşa edilmesinin planlandığını ekledi.