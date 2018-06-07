Hintli kadınlar ilaçlarla geldi

Bahreyn’den Larnaka Havalimanı’na giden 27 ve 30 yaşlarındaki iki Hintlinin tasarrufunda, çok sayıda C sınıfı kontrollü ilaçlardan olarak addedilen “Glovidol” tableti ele geçirildiği belirtildi.

Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda Rum polisinin 27 yaşındaki şahsın 22 yaşındaki eşini de yakaladığını yazan Politis gazetesi, daha sonra şahısların valizlerinde yapılan aramada, iyice saklanmış halde 2 bin 500 Glovidol tableti ele geçirildiğini ve bunlara el konduğunu bildirdi.

27 yaşındaki şahsın polise bu ilaçların bağımlısı olduğunu ve bunları Güney Kıbrıs’a şahsi kullanımı için getirdiğini söylediğini yazan gazete, Rum polisinin bu iddiayı araştırmakta olduğunu belirtti.

Gazete, polis tarafından yakalanan şahısların Larnaka Kaza Mahkemesi’ne sevk edildiğini ve altı gün tutuklu kalmalarına karar verildiğini ekledi.