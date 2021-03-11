HIRVATİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNEY KIBRIS’A ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Hırvat Bakanın Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edileceğini, daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geleceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Hırvat bakanı, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgilendireceğini kaydetti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ile Hristodulidis’in gerçekleştireceği görüşmede, ikili ilişkiler yanı sıra Avrupa’yla ilgili konuların ele alınmasının beklendiği de belirtildi.