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Hızlı Test Sonuçları Elektronik Ortamda Gönderiliyor

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs tespitinde kullanılan “hızlı testlerin” (rapid test) sonuçları elektronik ortamda gönderilmeye başlandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 11:21
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Hızlı Test Sonuçları Elektronik Ortamda Gönderiliyor

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın mobil istasyonlarında yapılan hızlı testlerin sonuçlarının dünden itibaren vatandaşlara elektronik ortamda gönderilmeye başlandığını yazdı.

Vatandaşların hızlı test sonuçlarının, mobil istasyonlarda bulunan görevlilere tahsis edilen dizüstü bilgisayarlarda bulunan özel yazılım programı aracılığıyla vatandaşların cep telefonlarına veya diğer taşınabilir elektronik aletlerine gönderilmeye başlandığını belirten gazete, sonuçlarını yazılı almak isteyenlerin yine bu mobil istasyonlardaki görevlilerden talepte bulunabileceklerini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsHızlı Test
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