“Hms Queen Elızabeth” Uçak Gemisi Limasol Limanı'na Demirleyecek

HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin, Akdeniz, Hint Okyanusu ve Doğu Asya’yı kapsayan 26 bin millik yolculukta 9 gemiden oluşan bir filoya liderlik ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, 22 Mayıs’ta İngiltere’nin “Portsmouth” limanından ayrılan geminin, İtalya’nın Sicilya limanının ardından, ikinci durağını Güney Kıbrıs’ta yapacağını kaydetti.

İngiliz uçak gemisine “Kıbrıs” sularında “HNLMS Evertsen” isimli Hollanda firkateyni ile “USS The Sullivasn” isimli Amerikan savaş gemisinin eşlik edeceğini kaydeden gazete, İngiliz Yüksek Komiserliğinin konuyla ilgili açıklamasında, geminin Limasol’a demirlemesinin “Kıbrıs’ın bölgedeki devam eden önemi ile aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin derecesinin göstergesi olduğunu belirttiğini” ekledi.