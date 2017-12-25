Hrisostomos, Noel dolayısıyla mesaj yayımladı

Rum Başpiskopos İkinci Hrisostomos bugün Noel dolayısıyla mesaj yayımladı.



Rum haber kaynaklarına göre, Hrisostomos, mesajında Kıbrıs sorununa değinerek, Kilise’nin “Türk ordusunun ayrılmasını, müdahale haklarına son verilmesini ve dört temel özgürlüğün benimsenmesini” öngörmeyen bir çözümü kabul etmeyeceğini söyledi.