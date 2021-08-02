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Hrisostomos'tan 'inançsızlık' suçlaması!

12 yaş ve üzeri kişiler için de aşılamalara başlayan Güney Kıbrıs’ta, 18 yaş ve üzeri 188 binden fazla kişinin henüz aşılanmadığı belirtilirken Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos “aşı yaptırırsak içimize şeytanı alırız” diyenleri inançsızlıkla suçladı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:26
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Hrisostomos'tan 'inançsızlık' suçlaması!

Haravgi’nin haberine göre Sağlık Bakanlığı henüz aşılanmamış 18 yaş üzeri 188 binden fazla kişi bulunduğunu, nüfusun yüzde 73,8’inin birinci doz, yaşlı nüfusun yüzde 65,3’ünün iki dozla aşılandığını, aşılanmayanların 129 bin 267’sinin 18-39 yaş aralığındaki kişiler olduğunu açıkladı.

Öte yandan Alithia, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, “aşı yaptırırsak içimize şeytanı alırız” söylemlerine katıldığı pazar ayininde cevap verdi.

“İçinde İsa olan hiçbir şeyden korkmaz, şeytandan bile” diyen II. Hrisostomos “aşı ile içine şeytan gireceğini” düşünenleri “gerçek inanca sahip olmamakla” suçladı.

Son Güncelleme: 02.08.2021 16:30
Anahtar Kelimeler:
HrisostomosGüney KıbrısKoronavirüs
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