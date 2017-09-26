Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103013
ALTIN
148.812
DOLAR
3.5388
STERLİN
4.7768
EURO
4.1875
Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 3 gün aç susuz kaldı
Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 3 gün...
WhatsApp ve Facebook 'birleşiyor'
WhatsApp ve Facebook 'birleşiyor'
Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy X ile çıkacak
Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy...
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...
Korkunç tablo! 70 milyon çocuk...
Arabanın buzlu camlarını temizlerken iki kere düşünün!
Kış kapıda bu uyarıya dikkat!

Hristodulidis, aşırı sağın yükselişinden endişeli

Rum Yönetimi’nin, Almanya’daki seçim sonuçlarını değerlendirmek için yeni hükümetin oluşumunu ve Angela Merkel’in AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili ilk açıklamalarını beklediği bildirildi...

26 Eylül 2017 Salı 10:34
Hristodulidis, aşırı sağın yükselişinden endişeli

Rum Yönetimi’nin, Almanya’daki seçim sonuçlarını değerlendirmek için yeni hükümetin oluşumunu ve Angela Merkel’in AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili ilk açıklamalarını beklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Merkel ile birlikte kabineye girecek bakanların tümünün, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri konusunda aynı fikirde olmadıklarını ve dikkatlerinin de bu konuya yoğunlaştığını söyledi.

Hristodulidis, aşırı sağın yükselişi konusunda da endişeli olduklarını kaydetti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savunma Bakanlığı sorguya çekildi
Savunma Bakanlığı sorguya çekildi
Palmas: "Türkiye'nin sorumluluk listesi çok ağır"
Palmas: "Türkiye'nin sorumluluk listesi çok ağır"
EDEK ve Ekologlar: "Anastasiadis kendi kendini mahsur etti"
EDEK ve Ekologlar: "Anastasiadis kendi kendini mahsur etti"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim