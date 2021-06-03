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Hristodulidis-Blinken Telefon Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi hakkındaki açıklaması, bugün Rum basınında yer aldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 11:23
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Hristodulidis-Blinken Telefon Görüşmesi

Fileleftheros gazetesi “Washington Kıbrıs Sorununda Samimiyet ve Esneklik İstedi” başlıklı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price’ın açıklamalarına geniş yer verdi.

Habere göre Price, Washington’un Kıbrıs’taki iki taraftan, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması adına ortak bir zeminin bulunması amacıyla samimiyet ve esneklik göstermelerini istediğini ifade etti.

Price, Blinken ve Hristodulidis’in bir dizi konuyu ele aldığını ayrıca iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda karşılıklı taahhütlerini dile getirdiğini belirtti.

Her iki bakanın, Doğu Akdeniz’deki istikrarın ileriye götürülmesinin önemi üzerine uzlaşmaya vardığını söyleyen Price, Blinken’ın BM’ye ve iki kesimli iki bölgeli federasyon olarak adanın yeniden birleştirilmesiyle ilgili çabalara yönelik desteğine devam edeceğini de ifade ettiğini belirtti.

Price, ABD Dışişleri Bakanı’nın, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’nin dahil olacağı 3+1 diplomatik mekanizmaya yönelik desteğini de dile getirdiğini ifade etti.

Alithia gazetesine göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın, Hristodulidis’e “ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde, deniz bölgelerinde ve Maraş’taki tek taraflı faaliyetlere karşı olduğu” teyidinde bulunduğunu yazdı.

HRİSTODULİDİS-ASHKENAZİ

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulunduğunu yazdı.

HRİSTODULİDİS

Haravgi gazetesine göre Hristodulidis “ethnos.gr” internet sitesine yaptığı açıklamada ise ABD’nin bölgedeki etkin rolünün olumlu bir gelişmeyi teşkil ettiğini söyledi.

Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden de bahseden Hristodulidis, Blinken’in, ABD’nin bölgedeki güvenlik ve iş birliği mekanizmalarının hakim olması taahhüdünü teyit ettiğini ifade etti.

Hristodulidis, yeni Amerikan yönetiminin, Kıbrıs sorunuyla daha çok ilgilendiğini, çözüm çabalarına müdahil olmak istediğini belirtti.

Hristodulidis ayrıca Blinken’in çözüm çerçevesinin değişmesinin kabul edilir olmadığından da söz ettiğini ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında 14 Haziran’daki görüşmeyi önemli bir gelişme olarak nitelendiren Hristodulidis, Avrupa Konseyi’nde Türkiye’ye ilişkin “olumlu ajanda” yönünde kararlar alınabilmesi için Türkiye’nin herhangi bir sözlü farklılığının pratiğe dönüştürülmesi gerektirdiğini savundu.

Anahtar Kelimeler:
Nikos Hristodulidis
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