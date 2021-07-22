HRİSTODULİDİS, DENDİAS İLE GÖRÜŞTÜ

Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin “tahrikkar eylemlerinin” Kıbrıs sorununda farklı çözüm modellerini ileri götürmeyi hedeflediğini; ancak bunların ne Rum tarafı, ne de uluslararası toplum tarafından kabul edileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, BM Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’ye net mesaj vermesini beklediklerini dile getirerek, AB’den doğrudan ve etkili biçimde, en önemlisi de somut bir içerikle tepki vermesini umduklarını ifade etti.

Hristodulidis, Türkiye’nin yeni oldubittiler yaratıp yaratmayacağının, büyük ölçüde uluslararası toplumun göstereceği tepkinin dinamizmine bağlı olacağını ve bu tepkinin, Türkiye tarafından yanlış yorumlanamayacak kadar açık olması gerektiğini belirtti.

Gazete, Dendias’ın açıklamasında ise yasa dışılığın adil olmadığını ve Türk tarafına açıkça söyledikleri gibi, ihlallerden hakların doğmadığını vurguladığını kaydetti.

Habere göre Dendias, bu söylemini İsrail, Fransa ve ABD’deki temaslarında da dile getirdiğini ve Türkiye’nin bu eylemlerinin yalnızca Kıbrıs’ta olumsuz sonuçlar doğurmakla kalmayıp, bölgesel barışa ve istikrara da darbe vurduğunu söyledi.

Dendias, KKTC’de “yasadışı” askeri üsler olmasının endişe verici olduğuna da işaret ederek, Türkiye Kıbrıs’taki yasadışılıklarına devam ettiği sürece, Yunanistan-Türkiye ilişkileri ile AB-Türkiye ilişkilerinin normal seyrine girmesinin mümkün olmayacağını vurguladı.

Gazete, Hristodulidis ile Dendias’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti sırasında özellikle Maraş konusundaki “tahrikkar açıklamaları” kınadıklarını da yazdı.