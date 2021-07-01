Hristodulidis Fransız Büyükelçisiyle Görüştü

Görüşmenin gündeminde Kıbrıs sorunu ile Maraş konusunun bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığının Twitter'da yaptığı paylaşımda, Hristodulidis ile Catalano arasındaki görüşmenin Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmelere odaklandığını aynı zamanda kapalı bölge Maraş’taki durum ile UNFICYP konusuna da özel vurgu yapıldığını yazdığını iletti.

Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Catalano ise Twitter’da yaptığı paylaşımda, görüşmeyi çok verimli olarak nitelendirerek, Kıbrıs sorununda bir çıkmazdan kaçınılması gerektiğine işaret etti.

Kıbrıs müzakerelerinin BM parametreleri içerisinde yeniden başlaması için ortak zemin bulunmasının anahtar teşkil ettiğini savunan Catalano, Fransa’nın kapalı bölge Maraş’taki duruma özel bir önem vereceğini de sözlerine ekledi.

HRİSATODULİDİS İRLANDA DIŞİŞLERİ BAKANIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Hristodulidis’in dün İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney’le ise telefonda görüştüğünü kaydeden gazete, görüşmede Maraş konusu, Kıbrıs sorunu ve UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesi konusunun ele alındığını belirtti.

Haberde İrlanda’nın bu dönem BM Güvenlik Konseyinin daimi olmayan üyelerinden olduğu da belirtildi.