Hristodulidis: “Genel Sekreter'in hakemlik görevi yok"

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, son günlerde gündemde olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana zirvesinde sunduğu belgeye ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın Guterres’le yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in dün gazeteye yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’daki zirvede sunduğu tek belgenin Guterres çerçevesinden farklı olduğunu vurguladığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, söz konusu “Guterres belgesinin, tek sayfadan oluştuğunu, çözümün içeriğiyle değil çözümün uygulanmasının izlenmesiyle ilişkili olduğunu” belirterek, “o gece görüşülmemesinin sebebi henüz çözümde anlaşmamış olmamızdı. Çözüm olmadan çözümü mü denetleyecektik?” şeklinde konuştu.

“BELGE KAZANIMDIR”

Hristodulidis, çözümün uygulanmasına ilişkin Guterres belgesinin “gelecekte yapılacak müzakerelerde değerlendirilmesi gereken önemli bir belge olduğunu, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde kazanım olarak varsayılması gerektiğini ve gelecekte beşler müzakere masasına oturduğunda gündeme geleceğini” iddia etti.

Kıbrıs Rum tarafının söz konusu belge üzerinde görüşmelerin devam etmesine olumlu baktığını belirten Hristodulidis, söz konusu belgeye ilişkin diğer ayrıntılara da değindi.

Hristodulidis, belgenin 6 Temmuz akşamı Crans Montana’da gerçekleştirilen yemekte gündeme geldiğini, kendisinin ve heyette yer alan diğer yetkililerin hemen belge konusunda bilgilendirildiklerini ve çözümün uygulanmasıyla ilgilenen dört müzakere heyeti üyesinde belgenin kopyasının verildiğini ifade etti.

Belgenin incelenerek Rum Müzakereciye rapor verildiğini de ifade eden Hristodulidis, yemek sırasında konuşmaların, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Güvenlik ve Garantiler anlaşmasının devamında ısrar etmesi üzerinde yoğunlaşmasından ötürü belgenin derinlemesine görüşülmediğini savundu.

Hristodulidis, çözümün uygulanmasının denetlenmesi konusunun Kıbrıs Rum tarafınca, Crans Montana zirvesinin çok öncesinde, Türkiye’nin olası bir çözümü uygulayıp uygulamayacağı yönündeki endişeler sebebiyle gündeme getirildiğini vurgularken, “Güvenlik Konseyi’nin çözümün uygulanmasını denetleyebilmesi amacıyla, çözümün BM Anayasası'nın 7’nci bölümüyle ilişkilendirilmesi” talebinde de bulunduklarını ifade etti.

Belgenin sunulduğu gece teknokratlar tarafından yapılan incelemede, belgenin Kıbrıs Rum tarafı için olumlu yanları olduğu kadar, tatmin etmeyen unsurları da içerdiğinin tespit edildiğini savunan Hristodulidis, “çözümün uygulanmasının denetlenmesi konusunda: çözümün anayasal maddeleri, garantörlerin yükümlülükleri, AB’nin sorumlulukları ve diğerleri gibi beş düzey olduğunu” öne sürdü.

Hristodulidis, belgede Kıbrıs Rum tarafını memnun etmeyen unsurlardan birinin “garantör ülkelere bir çeşit rol verilmesi veya bunun tartışmaya bırakılması” olduğunu savunurken, “tüm tarafların hemfikir olmaları olanağının var olup olmadığını görebilmek için görüşmemiz gereken konulardan biri de budur” şeklinde konuştu.

“GENEL SEKRETER’İN HAKEMLİK GÖREVİ YOK”

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in bu konuda herhangi bir hakemlik görevinin olmadığını, bu ve diğer hiçbir belge konusunda belirli bir tavır alamayacağını öne sürdü.

Hristodulidis: “Bu tüm taraflarca müzakere edilmesi gereken genel bir değinmedir” şeklinde konuştu.

ANASTASİADİS’İN TALEPLERİ

Gazete, Hristodulidis’in açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın BM Genel Sekreteriyle yapacağı görüşmede gündeme getireceği konulara da değindiğini yazdı.

Hristodulidis, Anastasiadis’in Guterres’ten “çözümün taahhüt edilmesini ve Türk tarafının BM kararlarını ve Guterres çerçevesini kabul edip etmediğini öğrenmeyi isteyeceğini” belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin beklenen raporuna da değinen Hristodulidis, “raporun genel olacağını ve genel sekreterin kimseyi suçlamayacağını” belirterek, raporun gecikmesinin sebebinin ise, Guterres’in “raporunda ekleyebilecek olumlu bir şeyin olup olmayacağını görmek istemesi olduğunu” iddia etti.

TARTIŞMALAR BİTMİYOR

Öte yandan Politis gazetesi, Guterres belgesine ilişkin Rum iç siyasetinde tartışmaların dün de devam ettiğini, AKEL’in söz konusu belgenin garantilerin kaldırılmasını öngördüğü iddiasına, Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos’tan yanıt geldiğini yazdı.

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu dünkü açıklamasında, söz konusu belgenin neden derinlemesine görüşülmediği sorusuna Anastasiadis tarafından verilen yanıtın tatminkar olmadığını, Anastasiadis’in Crans Montana’daki yemekte tüm olanakları ve olasılıkları zorlamadığını belirtti.

Stefanu ayrıca, Anastasiadis’in belgenin içeriği hakkında neden siyasilere bilgi vermediğini ve Anastasiadis’in belgeyi saklamak mı istediği sorularını da gündeme getirdi.

Stefanu’ya yanıt ise Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos’tan geldi.

Papadopulos açıklamasında, belgenin garantilerin kaldırılmasıyla değil sadece mekanizmalara ilişkin olduğu iddiasında bulunurken 6 Temmuz akşamı Anastasiadis’in söz konusu belgeyi destek grubu üyelerine göndererek yorumlarını talep ettiğini, bu yorumları yemekte gündeme getirdiğini ancak Türkiye’nin görüşmeyi reddettiğini savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Anastasiadis ‘Gerginliğe’ Dayanamadı”.

Alithia: “Belge Gayriresmi Tartışmalar Tipik”.