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Hristodulidis Güvenlik Konseyi daimi üye ülkeleri ziyaret edecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üye ülkeleriyle temaslarda bulunacak.

01 Nisan 2018 Pazar 16:37
Hristodulidis Güvenlik Konseyi daimi üye ülkeleri ziyaret edecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üye ülkeleriyle temaslarda bulunacak.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılması raporu öncesinde, Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin bilinmesini sağlamak amacıyla Güvenlik Konseyi daim üye ülkelerine ziyaretler planladığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının, UNFICYP’in askeri gücünün yeni raporla daha da azaltılması yoluna gidilmemesini sağlamayı amaçladığını belirtirken, Hristodulidis’in ziyaret programının tarihlerine ise yer vermedi.

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