Hristodulidis İsrail’de Bir Dizi Temasta Bulundu

Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in İsrail’e gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyareti çerçevesinde, İsrail hükümetinden yetkililerle yaptığı görüşmelerin oldukça olumlu bir ortamda gerçekleştiğini yazan Alithia gazetesi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Samuil’in, Hristodulidis’in İsrail ziyaretinin, İsrail’deki hükümet değişikliğinden ötürü oldukça önemli olarak addedildiğini belirttiğini bildirdi.

Hristodulidis’in dünkü temasları çerçevesinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le bir araya geldiğini yazan gazete, Lapid’in ülkesinin “Türkiye’nin Kıbrıs’taki son kışkırtıcı eylemlerinden duyduğu derin endişeyi ifade ettiğini” aktardı.

Gazeteye göre açıklamasında “Kıbrıs ve İsrail’in, Türkiye’nin Kıbrıs’taki kışkırtıcı eylemlerine ilişkin derin bir endişeyi paylaştıklarını ve bu eylemlere ortaklaşa bir tepki verilmesini ele alacaklarını” ileri süren Lapid, temaslarının gündeminde ayrıca ikili ilişkiler, ticaret, doğal gaz ve East Med boru hattı bulunduğunu dile getirdi.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ise, 2018 yılının Mart ayında görevini devralmasından bu yana, bunun İsrail’e gerçekleştirdiği 7’nci ziyaret olduğunu belirterek, İsrailli muhatabına, Rum hükümeti ve halkı adına, Güney Kıbrıs’ta Temmuz ayında başında çıkan yangın sırasında, Rum kesiminin yardım talebine anında ve olumlu karşılık vermelerinden ötürü teşekkür etti.

Bunun iki devlet arasındaki stratejik ilişkinin net bir kanıtı daha olduğunu savunan Hristodulidis, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’le gündemlerinde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin güçlendirilmesi yanı sıra bölgenin barış, istikrar ve güvenlik alanına dönüştürülmesi çabalarının bulunduğunu da belirtti.

Hristodulidis, Rum kesiminin, AB ile İsrail arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin güçlü bir destekçisi olduğunu da dile getirdi.

Hristodulidis’in temasları çerçevesinde İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar’la bir araya geldiğini de yazan gazete, Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda “enerji alanındaki yakın iş birliğinin iki ülke için de önemli olduğunu ve bunun Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun geniş bölgesindeki iş birliğinin daha da güçlenmesi için anahtar teşkil ettiğini belirttiğini” iletti.

Hristodulidis’in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edildiğini de kaydeden gazete, görüşmede ikili ilişkiler yanı sıra, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Türkiye’ye Karşı Cephe- İsrail Kıbrıs Aleyhindeki Türk Faaliyetlerinin Uzantılarından Endişeli” başlıklı haberinde “Kıbrıs ve geniş bölgedeki Türk faaliyetleri konusunun Hristodulidis ile Lapid’in gerçekleştirdiği görüşmenin merkezinde bulunduğunu” öne sürdü.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, iki dışişleri bakanının “Türk provokasyonlarının göğüslenmesine yönelik iş birliği yolları ve ortak faaliyetleri ele aldıklarını” yazan gazete, yine “elde ettiği bilgilere” dayanarak, İsrail’in “Türkiye’nin KKTC’deki İHA üssüyle ilgili ciddi endişe belirttiğini” iddia etti.

Gazete “East Med’le İlgili Politika Değişmedi” ara başlıklı haberinde ise, İsrail’in enerji konularında Güney Kıbrıs’la iş birliğine ilişkin politikasının değişmediğini yazdı.

İsrail Dışişleri ve Enerji Bakanlarının bunu Hristodulidis’le olan görüşmelerinde vurguladıklarını kaydeden gazete, Hristodulidis’in İsrail Enerji bakanıyla yaptığı görüşmenin merkezinde, doğal gaz konularının bulunduğunu belirtti.

Haberde, İsrail tarafından, Kudüs’ün enerji konularıyla ilgili politikasının değişmediğinin vurgulandığı, buna paralel olarak İsrail’in Doğu Akdeniz -East Med- boru hattının ileriye götürülmesine ilişkin ısrarına da işaret edildiği kaydedildi.

Gazete Hristodulidis’in temasları çerçevesinde İsrail Ekonomi Bakanıyla görüştüğünü de ekledi.